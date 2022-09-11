У Зеленского назвали простые решения жалоб Путина
Решить нарекания президента России Владимира Путина, связанные с войной в Украине, можно путем вывода оккупационных войск из Запорожской АЭС и мародеров со всей территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Он отметил, что в разговорах с евролидерами Путин щедр на жалобы. Так, он говорит о рисках на Запорожской АЭС, жалуется на то, что украинское зерно якобы вывозят не в бедные страны, а в государства ЕС, а также призывает прекратить поставки оружия Украине.
"Есть простые решения: вывести ru-войска с ЗАЭС; убрать остатки флота из Черного моря; ускорить вывод мародеров из Украины. Или слушайте... музыку ВСУ", - написал Подоляк.
Напомним, Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины из-за того, что большое количество зерна якобы отправилась не в беднейшие страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Офисе президента отметили, что слова Путина об ограничении вывоза зерна являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми, ведь российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.
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