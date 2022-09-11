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У Зеленського назвали прості рішення скарг Путіна

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Неділя 11 вересня 2022 20:12
У Зеленського назвали прості рішення скарг Путіна Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вирішити нарікання президента Росії Володимира Путіна, що пов'язані з війною в Україні, можна шляхом виведення окупаційних військ із Запорізької АЕС та мародерів з усієї території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зазначив, що у розмовах з євролідерами Путін щедрий на скарги. Так, він каже про ризики на Запорізькій АЕС, скаржиться на те, що українське зерно нібито вивозять не до найбідніших країн, а у держави ЄС, а також закликає припинити постачання зброї Україні.

"Є прості рішення: вивести ru-війська із ЗАЕС; прибрати залишки флоту з Чорного моря; прискорити виведення мародерів з України. Або слухайте… музику ЗСУ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Путін пригрозив обмежити вивіз зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не до найбідніших країн, а до Євросоюзу та заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В Офісі президента зазначили, що слова Путіна про обмеження вивозу зерна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими, адже російська влада своїм шантажем вчергове намагається зняти з себе санкції.

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