У Зеленського назвали пріоритетні напрямки переговорів про вступ України в ЄС

Першим напрямком він назвав дерегуляцію - тобто створення іншої архітектури економічних взаємовідносин в Україні та зменшення бюрократичного тиску на різні економічні сфери. На думку Подоляка, це "підвищить нашу конкурентність, тоді ми будемо розуміти в чому ми можемо конкурувати на європейському економічному просторі".

Другою складовою глава ОП назвав продовження реформи сектору справедливості. Він уточнив, що це не лише антикорупція, а взагалі правоохоронний сектор і судова система.

І третя складова переговорної рамки з ЄС, за словами Подоляка, - це реформа армії.

"Ми вже сьогодні не є Радянською армією. Ми вже сьогодні практично повністю користуємося натівським стандартом зброї і натівським стандартом управління в армії. Однак це все ще слід юридично дооформити і зробити нашу армію невід'ємною частиною загальної європейської армії в рамках євроатлантичної спільноти", - сказав радник глави Офісу президента.

Переговори України про вступ до Європейського Союзу

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Водночас Угорщина виступила проти членства України в ЄС, оскільки це начебто принесе у блок війну. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не проти вступу України до ЄС, але ухвалення рішення про початок переговорів слід відтермінувати на пів року.

14 грудня у Брюсселі відбувся саміт Європейської ради, під час якого лідери країн-членів спільноти схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови в ЄС. Під час голосування прем'єр Угорщини Орбан залишив залу засідань і не блокував рішення Євроради. Піти на такий вчинок його змусив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Коли розпочнуться переговори про вступ України в ЄС, наразі невідомо.

Угорщина може заблокувати переговори, оскільки вони нібито зможуть завдати "збитків" Будапешту. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив про намір накласти вето на вступ України до ЄС на більш пізньому етапі процесу.

Детальніше про історичний саміт ЄС, читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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