У Зеленского назвали приоритетные направления переговоров о вступлении Украины в ЕС

Первым направлением он назвал дерегуляцию - то есть создание другой архитектуры экономических взаимоотношений в Украине и уменьшение бюрократического давления на различные экономические сферы. По мнению Подоляка, это "повысит нашу конкурентность, тогда мы будем понимать в чем мы можем конкурировать на европейском экономическом пространстве".

Второй составляющей глава ОП назвал продолжение реформы сектора справедливости. Он уточнил, что это не только антикоррупция, а вообще правоохранительный сектор и судебная система.

И третья составляющая переговорной рамки с ЕС, по словам Подоляка, - это реформа армии.

"Мы уже сегодня не являемся Советской армией. Мы уже сегодня практически полностью пользуемся натовским стандартом оружия и натовским стандартом управления в армии. Но это все еще необходимо юридически дооформить и сделать нашу армию неотъемлемой частью общей европейской армии в рамках евроатлантического сообщества", - отметил советник главы Офиса президента.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

В то же время Венгрия выступила против членства Украины в ЕС, поскольку это якобы грозит блоку войной. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но принятие решения о начале переговоров следует отсрочить на полгода.

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Европейского совета, во время которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Орбан покинул зал заседаний и не блокировал решение Евросовета. Пойти на такой поступок его заставил канцлер Германии Олаф Шольц.

Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока неизвестно.

В то же время Венгрия может заблокировать переговоры, поскольку они якобы могут нанести "ущерб" Будапешту. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о намерении наложить вето на вступление Украины в ЕС на более позднем этапе процесса.

Подробнее об историческом саммите ЕС, читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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