У Зеленського назвали причину затримки з призначенням нового глави ОП

Пауза з призначенням наступника Андрія Єрмака пов’язана з інтенсивними міжнародними консультаціями, від яких залежатиме коло завдань майбутнього керівника Офісу президента.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у Twitter.
За його словами, президент Володимир Зеленський поки не оголосив нового очільника ОП через переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами - їхні результати вплинуть на формат роботи майбутнього керівника. Так Литвин прокоментував допис кореспондента The Economist Олівера Керолла у Twitter.
Керолл, спираючись на дані кількох ЗМІ, писав, що Зеленський нібито досі не визначився з новим очільником ОП, а головним претендентом вважається віцепрем’єр Михайло Федоров, який висунув низку умов, серед яких - масштабне переформатування відомства та впровадження реформ. На думку журналіста, ці вимоги змусили Зеленського замислитися.
Литвин спростував такі твердження.
""Пауза" зумовлена тим, що водночас ведуться ДУЖЕ інтенсивні перемовини зі США та іншими (партнерами - ред), і залежно від їхніх результатів буде вирішено, на чому зосередитись: чи має глава Офісу більше виконувати радше роль на кшталт радника з питань нацбезпеки, або приділяти більше уваги внутрішній політиці", – написав радник.
Нагадаємо, що 28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у помешканні тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Слідчі дії були пов’язані з гучною справою "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".
У той же день президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни країна має зосереджуватися виключно на захисті й не витрачати ресурс на внутрішні конфлікти. Тому він ухвалив рішення про перезавантаження роботи Офісу президента. Зокрема, Єрмак подав заяву про відставку.
За кілька годин стало відомо, що глава держави підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника ОП.
Показово, що після цього народні депутати намагалися викликати його до парламенту, оскільки він залишався членом РНБО. Проте потрібної кількості голосів за відповідне рішення набрати не вдалося.
Нині новий очільник ОП ще не призначений. 4 грудня Зеленський заявив, що рішення буде ухвалено "найближчим часом".
