У Зеленского назвали причину задержки с назначением нового главы ОП

По его словам, президент Владимир Зеленский пока не объявил нового руководителя ОП из-за переговоров с Соединенными Штатами и другими партнерами - их результаты повлияют на формат работы будущего руководителя. Так Литвин прокомментировал сообщение корреспондента The Economist Оливера Кэролла в Twitter.

Кэролл, опираясь на данные нескольких СМИ, писал, что Зеленский якобы до сих пор не определился с новым главой ОП, а главным претендентом считается вице-премьер Михаил Федоров, который выдвинул ряд условий, среди которых - масштабное переформатирование ведомства и внедрение реформ. По мнению журналиста, эти требования заставили Зеленского задуматься.

Литвин опроверг такие утверждения.

""Пауза" обусловлена тем, что одновременно ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими (партнерами - ред), и в зависимости от их результатов будет решено, на чем сосредоточиться: должен ли глава Офиса больше выполнять скорее роль вроде советника по вопросам нацбезопасности, или уделять больше внимания внутренней политике", - написал советник.