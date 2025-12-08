У Зеленського назвали причину затримки з призначенням нового глави ОП

Пауза з призначенням наступника Андрія Єрмака пов’язана з інтенсивними міжнародними консультаціями, від яких залежатиме коло завдань майбутнього керівника Офісу президента.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у Twitter.

За його словами, президент Володимир Зеленський поки не оголосив нового очільника ОП через переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами - їхні результати вплинуть на формат роботи майбутнього керівника. Так Литвин прокоментував допис кореспондента The Economist Олівера Керолла у Twitter.

Керолл, спираючись на дані кількох ЗМІ, писав, що Зеленський нібито досі не визначився з новим очільником ОП, а головним претендентом вважається віцепрем’єр Михайло Федоров, який висунув низку умов, серед яких - масштабне переформатування відомства та впровадження реформ. На думку журналіста, ці вимоги змусили Зеленського замислитися.

Литвин спростував такі твердження.

""Пауза" зумовлена тим, що водночас ведуться ДУЖЕ інтенсивні перемовини зі США та іншими (партнерами - ред), і залежно від їхніх результатів буде вирішено, на чому зосередитись: чи має глава Офісу більше виконувати радше роль на кшталт радника з питань нацбезпеки, або приділяти більше уваги внутрішній політиці", – написав радник.