ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского назвали причину задержки с назначением нового главы ОП

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 20:02
UA EN RU
У Зеленского назвали причину задержки с назначением нового главы ОП Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Пауза с назначением преемника Андрея Ермака связана с интенсивными международными консультациями, от которых будет зависеть круг задач будущего руководителя Офиса президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в Twitter.

По его словам, президент Владимир Зеленский пока не объявил нового руководителя ОП из-за переговоров с Соединенными Штатами и другими партнерами - их результаты повлияют на формат работы будущего руководителя. Так Литвин прокомментировал сообщение корреспондента The Economist Оливера Кэролла в Twitter.

Кэролл, опираясь на данные нескольких СМИ, писал, что Зеленский якобы до сих пор не определился с новым главой ОП, а главным претендентом считается вице-премьер Михаил Федоров, который выдвинул ряд условий, среди которых - масштабное переформатирование ведомства и внедрение реформ. По мнению журналиста, эти требования заставили Зеленского задуматься.

Литвин опроверг такие утверждения.

""Пауза" обусловлена тем, что одновременно ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими (партнерами - ред), и в зависимости от их результатов будет решено, на чем сосредоточиться: должен ли глава Офиса больше выполнять скорее роль вроде советника по вопросам нацбезопасности, или уделять больше внимания внутренней политике", - написал советник.

Увольнение Ермака

Напомним, что 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в квартире тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия были связаны с громким делом "Мидас", которое касается масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны страна должна сосредотачиваться исключительно на защите и не тратить ресурс на внутренние конфликты. Поэтому он принял решение о перезагрузке работы Офиса президента. В частности, Ермак подал заявление об отставке.

Через несколько часов стало известно, что глава государства подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.

Показательно, что после этого народные депутаты пытались вызвать его в парламент, поскольку он оставался членом СНБО. Однако нужного количества голосов за соответствующее решение набрать не удалось.

Сейчас новый глава ОП еще не назначен. 4 декабря Зеленский заявил, что решение будет принято "в ближайшее время".

Подробнее об увольнении Ермака - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Владимир Зеленский Андрей Ермак
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте