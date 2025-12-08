У Зеленского назвали причину задержки с назначением нового главы ОП
Пауза с назначением преемника Андрея Ермака связана с интенсивными международными консультациями, от которых будет зависеть круг задач будущего руководителя Офиса президента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в Twitter.
По его словам, президент Владимир Зеленский пока не объявил нового руководителя ОП из-за переговоров с Соединенными Штатами и другими партнерами - их результаты повлияют на формат работы будущего руководителя. Так Литвин прокомментировал сообщение корреспондента The Economist Оливера Кэролла в Twitter.
Кэролл, опираясь на данные нескольких СМИ, писал, что Зеленский якобы до сих пор не определился с новым главой ОП, а главным претендентом считается вице-премьер Михаил Федоров, который выдвинул ряд условий, среди которых - масштабное переформатирование ведомства и внедрение реформ. По мнению журналиста, эти требования заставили Зеленского задуматься.
Литвин опроверг такие утверждения.
""Пауза" обусловлена тем, что одновременно ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими (партнерами - ред), и в зависимости от их результатов будет решено, на чем сосредоточиться: должен ли глава Офиса больше выполнять скорее роль вроде советника по вопросам нацбезопасности, или уделять больше внимания внутренней политике", - написал советник.
Увольнение Ермака
Напомним, что 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в квартире тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия были связаны с громким делом "Мидас", которое касается масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".
В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны страна должна сосредотачиваться исключительно на защите и не тратить ресурс на внутренние конфликты. Поэтому он принял решение о перезагрузке работы Офиса президента. В частности, Ермак подал заявление об отставке.
Через несколько часов стало известно, что глава государства подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.
Показательно, что после этого народные депутаты пытались вызвать его в парламент, поскольку он оставался членом СНБО. Однако нужного количества голосов за соответствующее решение набрать не удалось.
Сейчас новый глава ОП еще не назначен. 4 декабря Зеленский заявил, что решение будет принято "в ближайшее время".
Подробнее об увольнении Ермака - в материале РБК-Украина.