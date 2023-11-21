У Зеленського назвали причину різких заяв Орбана щодо України

"Маємо позицію пана Орбана, який достатньо жорстко там відстоює свої позиції, які нам не дуже подобаються", - сказав Подоляк.

За його словами, Орбан воює не з нами.

"Він використовує тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією - він хоче отримати певні переваги в таких-то напрямках", - додав радник керівника Офісу президента.

Позиція Угорщини щодо України

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе нескінченно блокувати вступ України до ЄС. Єврокомісар з питань бюджету і адміністрування Йоганнес Ган зазначає, що Єврокомісії є механізм прийняття необхідних рішень і без Угорщини.