У Зеленского назвали причину резких заявлений Орбана в отношении Украины

"Имеем позицию господина Орбана, который достаточно жестко там отстаивает свои позиции, которые нам не очень нравятся", - сказал Подоляк.

По его словам, Орбан воюет не с нами.

"Он использует тему Украины, но у него есть свои отношения с Европейской комиссией - он хочет получить определенные преимущества в таких-то направлениях", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В Украине и в Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.