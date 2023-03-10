У Зеленського назвали причину міжнародної активності Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається за допомогою своєї міжнародної активності знайти нове заступництво замість російського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Він не вихваляється (своєю можливістю проводити візити до інших країн - ред.), а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось крім Росії. Це, очевидно, єдиний мотив, який має Лукашенко", - підкреслив Подоляк.
Він зазначив, що зараз в Україні відбувається фіналізація доби Росії агресивного типу, яка контролювала Білорусь тотально. І зараз Лукашенко розуміє, що в найближчому майбутньому зникне можливість отримувати ресурси від країни-агресора.
"Він (Лукашенко - ред.) хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, що почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти. На цей термін (1-2 роки після війни - ред.) він хоче знайти собі нових союзників, нових партнерів, які замовлять за нього слівце", - уточнив Подоляк.
Нагадаємо, нещодавно Лукашенко їздив до Китаю. Там він провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Також ми писали, що сьогодні, 10 березня, був анонсований візит Лукашенка до Ірану для переговорів з президентом Ебрахімом Раїсі.
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