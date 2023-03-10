У Зеленського назвали причину міжнародної активності Лукашенка

"Він не вихваляється (своєю можливістю проводити візити до інших країн - ред.), а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось крім Росії. Це, очевидно, єдиний мотив, який має Лукашенко", - підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що зараз в Україні відбувається фіналізація доби Росії агресивного типу, яка контролювала Білорусь тотально. І зараз Лукашенко розуміє, що в найближчому майбутньому зникне можливість отримувати ресурси від країни-агресора.

"Він (Лукашенко - ред.) хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, що почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти. На цей термін (1-2 роки після війни - ред.) він хоче знайти собі нових союзників, нових партнерів, які замовлять за нього слівце", - уточнив Подоляк.