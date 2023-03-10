У Зеленского назвали причину международной активности Лукашенко

"Он не хвастается (своей возможностью проводить визиты в другие страны - ред.), а истерически ищет возможность получить покровительство еще от кого-то кроме России. Это, очевидно, единственный мотив, который есть у Лукашенко", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит финализация эпохи России агрессивного типа, которая контролировала Беларусь тотально. И сейчас Лукашенко понимает, что у него в ближайшем будущем пропадет возможность получать ресурсы от страны-агрессора.

"Он (Лукашенко - ред.) хочет получить покровителя для того, чтобы какое-то время остаться в своем кресле. Потому что процессы, которые начнутся после войны, когда российская элита будет исчезать, а часть ее будет находиться на скамье подсудимых спецтрибунала, вот он хочет именно это время пересидеть. На этот срок (1-2 года после войны - ред.) он хочет найти себе новых союзников, новых партнеров, которые замолвят за него словечко", - уточнил Подоляк.