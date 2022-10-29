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У Зеленського назвали пʼять кроків, необхідних для перемоги над Росією

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Субота 29 жовтня 2022 18:32
У Зеленського назвали пʼять кроків, необхідних для перемоги над Росією Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п’ять кроків, які мають бути здійснені задля підтримки України та перемоги над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса.

Насамперед він закликав світ допомогти Україні у створенні надійної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту критичної інфраструктури й житлових районів.

Він також закликав надати Україні конвенційну зброю без політично визначених обмежень.

Крім того, Єрмак закликав до швидшого завершення процесу визнання російського режиму терористичним і до подальшого посилення санкційного тиску на Росію, запровадження ефективних вторинних санкцій проти тих держав і органів, які їй допомагають.

Також необхідно перезапустити весь комплекс міжнародних гуманітарних організацій, щоб налагодити їхні алгоритми, які Росія зламала. Вони мають стати ефективним механізмом для захисту та повернення додому тисяч українських заручників Кремля, переконаний керівник ОП.

Ще Єрмак закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки.

"Україна прагне вступити до НАТО. Але, на жаль, це станеться не завтра. Тому на перехідний період нам потрібно, щоб наші партнери та союзники доклали всіх зусиль, щоб допомогти Україні реалізувати своє право на самооборону", - сказав Єрмак і додав, що механізмом, який може це забезпечити, є напрацьована ініціатива Київського безпекового договору.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що перемога України - єдиний спосіб уникнути російської агресії щодо інших країн.

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