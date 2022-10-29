У Зеленского назвали пять шагов, необходимых для победы над Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые должны быть предприняты для поддержки Украины и победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса.

В первую очередь, он призвал мир помочь Украине в создании надежной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры и жилых районов.

Он также призвал предоставить Украине конвенционное оружие без политически определенных ограничений.

Кроме того, Ермак призвал к скорейшему завершению процесса признания российского режима террористическим и к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию, введению эффективных вторичных санкций против тех государств и органов, которые ей помогают.

Также необходимо перезапустить весь комплекс международных гуманитарных организаций, чтобы наладить их алгоритмы, которые Россия сломала. Они должны стать эффективным механизмом защиты и возвращения домой тысяч украинских заложников Кремля, убежден руководитель ОП.

Еще Ермак призвал к предоставлению Украине надежных гарантий безопасности.

"Украина стремится вступить в НАТО. Но, к сожалению, это произойдет не завтра. Поэтому на переходный период нам нужно, чтобы наши партнеры и союзники приложили все усилия, чтобы помочь Украине реализовать свое право на самооборону", - сказал Ермак и добавил, что механизмом, который может это обеспечить, является наработанная инициатива Киевского договора безопасности.