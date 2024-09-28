У Зеленського назвали очікування від майбутнього "Рамштайну"

Від майбутнього "Рамштайну" Україна очікує більше зброї та допомоги. Бажано таки отримати всі обіцяні Україні Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.
"Хочемо почути про надходження зброї з оголошених пакетів підтримки. Треба, щоб всі обіцяні Patriot, які нам кілька разів обіцяли і в G7, і НАТО, нарешті почали... Тобто, більшість з них вже в Україні, але ще залишились "хвости", які треба передати Україні", - зауважив прессекретар.
Він також пояснив, що ще є рішення по додаткових системах, які також мають бути направлені.
"Багато різних поточних питань, по різних типах озброєнь, по навчанню українських військових. Є багато різних поточних питань, координація яких потребує "Рамштайну", - підкреслив Никифоров.
Нагадаємо, що вчора, 27 вересня, Білий дім назвав дату наступного "Рамштайну". Зауважимо, що зустріч очолить американський президент Джо Байден.
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