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У Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"

Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

От будущего "Рамштайна" Украина ожидает больше оружия и помощи. Желательно получить все обещанные Украине Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

"Хотим услышать о поступлении оружия из объявленных пакетов поддержки. Надо, чтобы все обещанные Patriot, которые нам несколько раз обещали и в G7, и в НАТО, наконец начали... То есть, большинство из них уже в Украине, но еще остались "хвосты" , которые нужно передать Украине", - заметил пресс-секретарь.

Он также пояснил, что есть еще решения по дополнительным системам, которые также должны быть направлены.

"Много разных текущих вопросов, по разным типам вооружений, по обучению украинских военных. Есть много разных текущих вопросов, координация которых требует "Рамштайна", - подчеркнул Никифоров.

Напомним, что вчера, 27 сентября, Белый дом назвал дату следующего "Рамштайна". Отметим, что встречу возглавит американский президент Джо Байден.

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