У Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"

"Хотим услышать о поступлении оружия из объявленных пакетов поддержки. Надо, чтобы все обещанные Patriot, которые нам несколько раз обещали и в G7, и в НАТО, наконец начали... То есть, большинство из них уже в Украине, но еще остались "хвосты" , которые нужно передать Украине", - заметил пресс-секретарь.

Он также пояснил, что есть еще решения по дополнительным системам, которые также должны быть направлены.

"Много разных текущих вопросов, по разным типам вооружений, по обучению украинских военных. Есть много разных текущих вопросов, координация которых требует "Рамштайна", - подчеркнул Никифоров.