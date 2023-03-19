У Зеленського назвали нелогічним "мирний план" Китаю

"Мирний план" Китаю формулює дуже загальні принципи та не має логіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
На запитання журналіста, як радник глави ОП бачить
Подоляк також зазначив, що китайський мирний договір в такому виді
Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. У ньому 12 пунктів.
Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.
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