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У Зеленского назвали нелогичным "мирный план" Китая

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

"Мирный план" Китая формулирует очень общие принципы и не имеет логики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

На вопрос журналиста как советник главы ОП видит

Подоляк также отметил, что китайский мирный договор в таком виде -

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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