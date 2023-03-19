У Зеленского назвали нелогичным "мирный план" Китая

На вопрос журналиста как советник главы ОП видит

Подоляк также отметил, что китайский мирный договор в таком виде -

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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