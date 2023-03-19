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У Зеленского назвали нелогичным "мирный план" Китая

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 марта 2023 22:09
У Зеленского назвали нелогичным "мирный план" Китая Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

"Мирный план" Китая формулирует очень общие принципы и не имеет логики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

На вопрос журналиста как советник главы ОП видит 12 пунктов китайского мирного предложения, Подоляк ответил, что не видит логики в этом документе.

"В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом - о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России", - подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что китайский мирный договор в таком виде - это абсолютное противоречие.

"Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины", - отметил он.

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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