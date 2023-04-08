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У Зеленского назвали цель "сливов" секретных документов

Новина українською →
Киев, Суббота 08 апреля 2023 13:43
У Зеленского назвали цель "сливов" секретных документов Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Информация о якобы "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб. Которые пытаются "внести расколы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы... Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализируя "слив", - написал Подоляк.

Что известно о "сливах" секретных документов

Напомним, в эту пятницу The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку документов о планах союзников по подготовке ВСУ к анонсированному контрнаступлению.

Добавим, что уже на следующий день стало известно о новой порции "слитых" данных. Якобы на этот раз была рассекречена партия документов, где описываются принципы национальной безопасности США. Также там содержатся данные о войне в Украине, упоминается Китай и Ближний Восток.

Подробнее о "сливе" и что говорят об этом в Украине - читайте в нашем материале "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".

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