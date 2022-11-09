У Зеленського назвали мету візиту Патрушева до Ірану

Російські ресурси виснаженні через тривалу війну в Україні. Тому секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев їде до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк вважає, що один з найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна буде просити в Ірану нову військову допомогу. Зокрема, ракети та дрони, щоб подолати дефіцит.

"Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит Патрушева до Тегерана", - пояснив він.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сьогодні прибуде до Тегерану. Росіяни заявляють, що він обговорить з офіційними особами Ірану питання безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.