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У Зеленського назвали мету візиту Патрушева до Ірану

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Київ, Середа 09 листопада 2022 12:46
У Зеленського назвали мету візиту Патрушева до Ірану Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ресурси виснаженні через тривалу війну в Україні. Тому секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев їде до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит Патрушева до Тегерана", - пояснив він.

Подоляк вважає, що один з найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна буде просити в Ірану нову військову допомогу. Зокрема, ракети та дрони, щоб подолати дефіцит.

"Ідеальний час подвоїти допомогу Україні", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сьогодні прибуде до Тегерану. Росіяни заявляють, що він обговорить з офіційними особами Ірану питання безпеки.

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