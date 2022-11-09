ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского назвали цель визита Патрушева в Иран

Новина українською →
Киев, Среда 09 ноября 2022 12:46
У Зеленского назвали цель визита Патрушева в Иран Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские ресурсы истощены из-за продолжительной войны в Украине. Поэтому секретарь Совбеза России Николай Патрушев едет в Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран", объяснил он.

Подоляк считает, что один из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина будет просить у Ирана новую военную помощь. В частности, ракеты и дроны, чтобы преодолеть дефицит.

"Идеальное время удвоить помощь Украине", - добавил советник главы ОП.

Напомним, российские СМИ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня прибудет в Тегеран. Россияне заявляют, что он обсудит с официальными лицами Ирана вопросы безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Патрушев Российская Федерация Офис президента Иран
NEWS
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией