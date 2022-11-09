У Зеленского назвали цель визита Патрушева в Иран
Российские ресурсы истощены из-за продолжительной войны в Украине. Поэтому секретарь Совбеза России Николай Патрушев едет в Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран", объяснил он.
Подоляк считает, что один из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина будет просить у Ирана новую военную помощь. В частности, ракеты и дроны, чтобы преодолеть дефицит.
"Идеальное время удвоить помощь Украине", - добавил советник главы ОП.
Напомним, российские СМИ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сегодня прибудет в Тегеран. Россияне заявляют, что он обсудит с официальными лицами Ирана вопросы безопасности.
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