У Зеленского назвали ключевые санкции против России для завершения войны

Ключевыми санкциями против России, которые могли бы приблизить завершение войны, являются прямые и непрямые эмбарго. Украинская сторона работает над их введением.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, с точки зрения украинской стороны, ключевые санкции - это прямые и непрямые эмбарго.
"Нефть и газ с одной стороны и закрытые порты с другой стороны, и дополнительные наложенные санкции на два ключевых банка - "Сбербанк" и "Газпромбанк", через которые РФ сегодня получает платежи по тем же энергоносителям, - отметил он.
Подоляк также отметил, что санкционными пакетами занимается Офис президента, и уже создана большая международная группа, которая изучает их эффективность и работает над новыми ограничениями.
Напомним, накануне Европейский союз одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь. На данный момент поставки нефти и газа из России не находятся под санкциями.
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