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У Зеленського назвали ключові санкції проти Росії для завершення війни

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Ключовими санкціями проти Росії, які могли б наблизити завершення війни, є прямі і непрямі ембарго. Українська сторона працює над їх введенням.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, з точки зору української сторони, ключові санкції - це прямі і непрямі ембарго.

"Нафта і газ з одного боку і закриті порти з іншого боку, і додаткові накладені санкції на два ключових банки - "Сбербанк" і "Газпромбанк", через які РФ сьогодні отримує платежі за тими ж енергоносіями, - зазначив він.

Подоляк також зазначив, що санкційними пакетами займається Офіс президента, і вже створена велика міжнародна група, яка вивчає їх ефективність і працює над новими обмеженнями.

Нагадаємо, напередодні Європейський союз схвалив п'ятий пакет санкцій і ембарго на російське вугілля. На даний момент поставки нафти і газу з Росії не знаходяться під санкціями.

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