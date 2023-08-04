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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського назвали головне завдання росіян на цьому етапі війни

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Головним завданням влади Росії на цьому етапі війни проти України є примус до діалогу. Щоб цього не допустити, нашій країні мають надавати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, Росія намагається перехопити ініціативу. До таких спроб входять:

  1. Підрив Каховської гідроелектростанції.
  2. Мінування Запорізької атомної електростанції.
  3. Організація та фінансування державного перевороту в Нігері та створення там "російського шантажного трикутника" (Буркіна-Фасо, Малі, Нігер).
  4. Провокації "вагнерівців" по відношенню до Польщі та Литви.
  5. Остаточне обнулення суб'єктності Білорусі за допомогою підготовки теракту на Мозирському НПЗ, який може спровокувати втягування РБ у війну.

"Головне завдання Росії на цьому етапі: злякати і змусити розмовляти із собою... Щоб протидіяти цій стратегії, достатньо ігнорувати РФ і вчасно забезпечувати Україну зброєю", - наголосив він.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, останнім часом у світі знову почали ставати популярними заклики до діалогу з Росією для "швидшого завершення війни".

Так, міністр оборони Італії Гуідо Крозето заявив про "глухий кут на фронті". За його словами, через це Україна може зробити політичний вибір на завершення конфлікту.

Після цього Подоляк наголошував, що зараз переговори потрібні лише Росії, оскільки так вона отримає для себе низку переваг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяОфіс президентаВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк