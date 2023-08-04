У Зеленського назвали головне завдання росіян на цьому етапі війни

За його словами, Росія намагається перехопити ініціативу. До таких спроб входять:

Підрив Каховської гідроелектростанції. Мінування Запорізької атомної електростанції. Організація та фінансування державного перевороту в Нігері та створення там "російського шантажного трикутника" (Буркіна-Фасо, Малі, Нігер). Провокації "вагнерівців" по відношенню до Польщі та Литви. Остаточне обнулення суб'єктності Білорусі за допомогою підготовки теракту на Мозирському НПЗ, який може спровокувати втягування РБ у війну.

"Головне завдання Росії на цьому етапі: злякати і змусити розмовляти із собою... Щоб протидіяти цій стратегії, достатньо ігнорувати РФ і вчасно забезпечувати Україну зброєю", - наголосив він.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, останнім часом у світі знову почали ставати популярними заклики до діалогу з Росією для "швидшого завершення війни".

Так, міністр оборони Італії Гуідо Крозето заявив про "глухий кут на фронті". За його словами, через це Україна може зробити політичний вибір на завершення конфлікту.

Після цього Подоляк наголошував, що зараз переговори потрібні лише Росії, оскільки так вона отримає для себе низку переваг.