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Подоляк про заклики до діалогу з Росією: Україні потрібна військова підтримка, а не переговори

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Вівторок 01 серпня 2023 21:15
Подоляк про заклики до діалогу з Росією: Україні потрібна військова підтримка, а не переговори Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз потребує того, щоб їй надавали військову підтримку, а не закликали до переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він зазначив, що зараз єдина країна, якій потрібні переговори, - це Росія, оскільки так вона зможе закріпити за собою окуповані території, залишити сухопутний коридор до Криму, зайнятися внутрішнім зміцненням режиму та готуватися до нової війни з Україною.

"Україні не потрібні розмови з агресором - Україні потрібні рішення про повну військову підтримку, щоб вибити росіян з окупованих територій і тим самим завдати нищівної поразки путінському вторгненню і призвести до закінчення війни", - наголосив радник керівника ОП.

Заклики до переговорів

Нагадаємо, останні дні від чиновників із низки країн звучать заклики до переговорів між Україною та Росією. Наприклад, міністр оборони Італії закликав нашу країну до політичного вибору у конфлікті, оскільки "контрнаступ зіткнувся з різними труднощами".

Водночас, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення "ірраціональної війни" між Росією та Україною і вимагав присутності РФ на саміті по "формулі миру" в Саудівській Аравії.

Варто зауважити, що ще в червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені.

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