У Зеленского назвали главное задание россиян на этом этапе войны

По его словам, Россия пытается перехватить инициативу. В такие попытки входят:

Подрыв Каховской гидроэлектростанции. Минирование Запорожской атомной электростанции. Организация и финансирование государственного переворота в Нигере и создание там "российского шантажного треугольника" (Буркина-Фасо, Мали, Нигер). Провокации "вагнеровцев" по отношению к Польше и Литве. Окончательное обнуление субъектности Беларуси при помощи подготовки теракта на Мозырском НПЗ, который может спровоцировать втягивание РБ в войну.

"Главная задача России на этом этапе: испугать и заставить разговаривать с собой... Чтобы противодействовать этой стратегии, достаточно игнорировать РФ и своевременно снабжать Украину оружием", - подчеркнул он.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, в последнее время в мире снова начали становиться популярными призывы к диалогу с Россией для "скорейшего завершения войны".

Так, министр обороны Италии Гуидо Крозето заявил о "тупике на фронте". По его словам, из-за этого Украина может сделать политический выбор завершения конфликта.

После этого Подоляк подчеркивал, что сейчас переговоры нужны только России, поскольку так она получит для себя ряд преимуществ.