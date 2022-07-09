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У Зеленского назвали главные условия Украины для окончания войны

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Война, которую развязала Россия, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

По его словам, Украина имеет три главных условия для завершения войны:

  • территориальная целостность, поскольку любой анклав - это отложенная война;
  • изоляция от России по линии границы (железный занавес);
  • трансформация политической системы.

Подоляк считает, что при других условия война России против Украины будет продолжаться постоянно на других площадках и рынках.

"Мы должны понимать - или мы это заканчиваем, раз уже идет такая война. Или мы готовы и дальше идти в игру, вроде "Россия - цивилизационное государство"", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал условия для освобождения украинских территорий от оккупантов.

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