У Зеленского назвали главные условия Украины для окончания войны

Война, которую развязала Россия, должна закончиться на условиях Украины. В других случаях конфликт будет продолжаться постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу" .

По его словам, Украина имеет три главных условия для завершения войны:

территориальная целостность, поскольку любой анклав - это отложенная война;

изоляция от России по линии границы (железный занавес);

трансформация политической системы.

Подоляк считает, что при других условия война России против Украины будет продолжаться постоянно на других площадках и рынках.

"Мы должны понимать - или мы это заканчиваем, раз уже идет такая война. Или мы готовы и дальше идти в игру, вроде "Россия - цивилизационное государство"", - сказал Подоляк.