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У Зеленського назвали головні умови України для закінчення війни

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Україна має три головні умови для завершення війни:

  • територіальна цілісність, оскільки будь-який анклав - це відкладена війна;
  • ізоляція від Росії по лінії кордону (залізна завіса);
  • трансформація політичної системи.

Подоляк вважає, що за інших умов війни Росії проти України буде тривати постійно на інших майданчиках та ринках.

"Ми маємо розуміти - або ми це закінчуємо, раз уже йде така війна. Або ми готові й надалі йти в гру, на кшталт "Росія - цивілізаційна держава"", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав умови для звільнення українських територій від окупантів.

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