У Зеленського назвали головні умови України для закінчення війни

Війна, яку розв'язала Росія, повинна закінчитися на умовах України. В інших випадках конфлікт буде тривати постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу" .

За його словами, Україна має три головні умови для завершення війни:

територіальна цілісність, оскільки будь-який анклав - це відкладена війна;

ізоляція від Росії по лінії кордону (залізна завіса);

трансформація політичної системи.

Подоляк вважає, що за інших умов війни Росії проти України буде тривати постійно на інших майданчиках та ринках.

"Ми маємо розуміти - або ми це закінчуємо, раз уже йде така війна. Або ми готові й надалі йти в гру, на кшталт "Росія - цивілізаційна держава"", - сказав Подоляк.