ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського назвали головні цілі терористичної стратегії Росії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 вересня 2022 12:32
У Зеленського назвали головні цілі терористичної стратегії Росії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російський терор направлений не лише на Україну, але й на європейські держави. Проте в результаті Росія буде просити переговорів з Україною.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він впевнений, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.

Подоляк назвав головні складові російської терористичної стратегії:

  • енергетичні протести у Європі;
  • "всі замерзнуть", - пропаганда у глобальних медіа;
  • демонстративні удари по українських ТЕЦ;
  • випросити переговори щодо брехливого "припинення вогню".

Проте радник голови ОПУ вважає, що Україна "дотисне" свою стратегію та не поведеться на російський терор.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Подоляк нагадав головні вимоги України на переговорах з Росією. Він зазначив, що одним з головних пунктів залишається звільнення всіх територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Російська Федерація Україна Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою Ізюма (відео)
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ