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У Зеленского назвали единственный рабочий формат разблокировки украинских портов

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Единый формат разблокирования украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я поддерживаю британскую концепцию. Это зерновые конвои. Это единственный формат, который может работать. Тогда не будет шантажа, тогда все будет четко работать", - подчеркнул представитель Банковой.

Подоляк отметил, что Украина и сейчас импортирует зерно наземными маршрутами.

"Это не тот объем, но мы уже отдаем мировом рынке зерно, чтобы обеспечить азиатские и африканские страны", - сказал он.

В то же время представитель Офиса президента раскритиковал тех, кто предлагает разблокировать украинские порты в обмен на снятие санкций с Российской Федерации.

Напомним, по состоянию на начале мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море.

Однако сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером назвал условие разблокирования украинских портов.

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