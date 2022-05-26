У Зеленського назвали єдиний робочий формат розблокування українських портів

"Я підтримую британську концепцію. Це зернові конвої. Це єдиний формат, який може працювати. Тоді не буде шантажу, тоді все буде чітко працювати", - наголосив представник Банкової.

Подоляк зазначив, що Україна і зараз імпортує зерно наземними маршрутами.

"Це не той обсяг, але ми вже віддаємо світовому ринку зерно, щоб забезпечити азіатські та африканські країни", - сказав він.

Водночас представник Офісу президента розкритикував тих, хто пропонує розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій з Російської Федерації.