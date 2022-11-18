У Зеленського назвали два ресурси Росії у війні проти України

"В них є тільки один ресурс з точки зору війни. Навіть два. Це – мобілізовані, які не є підготовлені, але їх дуже багато. Це ж табір. В таборі ти не питаєш в людини, чи хоче вона воювати, вмирати чи ні. Ти її відправляєш на фронт, вона гине", - сказав Подоляк.

Другим ресурсом, на його думку, є Іран, оскільки військово-промислового комплексу Росії не існує. При цьому Подоляк вважає, що Ірану вже невигідно підтримувати РФ для майбутньої стратегії.

"Для Ірану невигідно. Він бачить, що Росія програє. Тобто не міняється нічого стосовно Росії. Росія не може перехопити навіть ситуативно ініціативу на полі бою. Росія не може перехопити інформаційну ініціативу глобально", - додав радник голови ОП.

Подоляк нагадав, що є й інші країні, які зайняли нейтральну позицію. За його думкою, ці держави отримують у відповідь знижені ціни на російські енергоресурси та агентурні зв'язки.

"З іншого - Росія має певні агентурні впливи на деякі регіони. Вони там створювались 10 - 20 - 30 років, чи навіть ще за радянських часів. Тому Росія поступово йде до фундаментального поняття, як справжній історичний ізгой. Тому вкладатись в цю країну навіть для Ірану стратегічно не вигідно", - зазначив він.