У Зеленского назвали два ресурса России в войне против Украины

"У них есть только один ресурс с точки зрения войны. Даже два. Это - мобилизованные, которые не подготовлены, но их очень много. Это же лагерь. В лагере ты не спрашиваешь человека, хочет ли он воевать, умирать или нет. Ты ее отправляешь на фронт, она гибнет", - сказал Подоляк.

Вторым ресурсом, по его мнению, является Иран, поскольку военно-промышленного комплекса России не существует. При этом Подоляк считает, что Ирану уже невыгодно поддерживать РФ для будущей стратегии.

"Для Ирана невыгодно. Он видит, что Россия проиграет. То есть не меняется ничего по отношению к России. Россия не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально", - добавил советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что есть и другие страны, занявшие нейтральную позицию. По его мнению, эти государства получают в ответ сниженные цены на российские энергоресурсы и агентурные связи.

"С другой - Россия имеет определенные агентурные влияния на некоторые регионы. Они там создавались 10 - 20 - 30 лет, или даже еще в советское время. Поэтому Россия постепенно идет к фундаментальному понятию, как настоящий исторический изгой. Поэтому вкладываться в эту страну даже для Ирана стратегически не выгодно", - отметил он.