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У Зеленского назвали число нарушителей карантина на поминальные дни

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 13:37
У Зеленского назвали число нарушителей карантина на поминальные дни
Фото: совещание у Зеленского (president.gov.ua)

Кладбища в поминальные дни посетили 13 тыс. украинцев

Несмотря на запрет посещать кладбища на период карантина в Украине, около 13 тысяч человек все-таки посетили их. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что на совещании пришли к выводу, что украинцы ответственно отнеслись к карантину и на религиозные праздники соблюдали ограничения.

"По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 тысяч человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с ограничениями на поминальные дни было запрещено посещать кладбища. По решению церквей, поминальные дни в этом году перенесены на 6 июня на Троицкую поминальную субботу.

Отметим, сегодня стало известно, что в Украине постепенно начнут смягчать карантин и до конца этой недели могут открыть продуктовые рынки. При этом данные рынки должны соблюдать противоэпидемические меры, за нарушение которых грозит уголовная ответственность.

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