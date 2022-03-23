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У Зеленского назвали четыре шага для Запада, которые помогут в войне против России

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

У президента Украины Владимира Зеленского снова призывают западные страны способствовать вооружению украинской армии и усилению санкций против в России. В частности, в Офисе президента призывают сосредоточиться на четырех шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть в снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Италии заявил, что для того, чтобы спасти миллионы, достаточно остановить одного человека, имея в виду российского президента Владимира Путина.

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