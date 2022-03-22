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Зеленский - парламенту Италии: нужно остановить только одного человека, чтобы выжил миллион

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Київиївська область, Вторник 22 марта 2022 12:46
Зеленский - парламенту Италии: нужно остановить только одного человека, чтобы выжил миллион Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился в парламент Италии. Он призвал остановить всего лишь одного человека, чтобы выжили миллион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию обращения главы государства.

"Нужно, чтобы Россия искала мир, чтобы тот же один человек искал мир. Последствия этой войны ощущают во многих странах мира, не только в Европе....Украинцы всегда будут помнить ваше тепло, неравнодушие и силу, которая должна остановить одного человека, всего одного - чтобы выжили миллион", - сказал Зеленский.

Отметим, в своем обращении президент также призвал поддержать ужесточение санкций против России, подчеркнув, что "не надо быть курортом для убийц".

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