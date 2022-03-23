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У Зеленського назвали чотири кроки для Заходу, які допоможуть у війні проти Росії

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

У президента України Володимира Зеленського знову закликають західні країни сприяти озброєнню української армії та посиленню санкцій проти Росії. Зокрема, в Офісі президента закликають зосередитися на чотирьох кроках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити в снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Італії заявив, що для того, щоб врятувати мільйони, досить зупинити одну людину, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна.

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