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У Зеленского настаивают на принятии закона о коренных народах Крыма

Новости » Политика     25.06.2020 - 15:15
У Зеленского настаивают на принятии закона о коренных народах Крыма
Фото: (president.gov.ua)

Комитет Рады рассмотрит этот вопрос 8 июля

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил о необходимости принятия закона о коренных народах Крыма. Речь идет о крымских татар, караимах и крымчаках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кориневич рассказал, что 8 июля будут слушания в Комитете по правам человека и деоккупации, где обсудят вопросы обеспечения прав коренных народов.

"Я думаю, что может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести к логическому завершению", - отметил он.

Отметим, в Крыму живет три коренных народах. После аннексии Крыма Верховная Рада Украины признала статус крымскотатарского народа как коренного и присоединилась к Декларации прав коренных народов ООН 2007 года.

Напомним, генсек Организации Объединенных Наций опубликовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

Кроме того, Россия нарушает права детей в временно оккупированном Крыму.

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Автор: Анастасия Рокитна

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