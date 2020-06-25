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У Зеленського наполягають на ухваленні закону про корінні народи Криму

Новини » Політика     25.06.2020 - 15:15
У Зеленського наполягають на ухваленні закону про корінні народи Криму
Фото: (president.gov.ua)

Комітет Ради розгляне це питання 8 липня

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив про необхідність ухвалення закону про корінні народи Криму. Мова йде про кримських татар, караїмів та кримчаків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кориневич розповів, що 8 липня будуть слухання в Комітеті з прав людини та деокупації, де обговорять питання забезпечення прав корінних народів.

"Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов’язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення", - зазначив він.

Зазначимо, в Криму живе три корінні народи. Після анексії Криму Верховна Рада України визнала статус кримськотатарського народу як корінного і приєдналася до Декларації прав корінних народів ООН 2007 року.

Нагадаємо, генсек Організації Об'єднаних Націй оприлюднив доповідь про нові порушення Росії в Криму.

Крім того, Росія порушує права дітей в тимчасово окупованому Криму.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Крим
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