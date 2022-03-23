У Зеленского напомнили спикерам на телеэфирах о правилах информационной безопасности

"Еще раз о важнейших правилах информационной безопасности. К сожалению, 28 дней войны не хватило нам, чтобы понять главное: РФ воюет уже не против украинской армии, а только против наших логистических центров, гумконвоев, центров снабжения и распределения продуктов, одежды, лекарств. И против мирных граждан, которые хотят покинуть места боев или окружения", - отметил Подоляк.

Он отметил, что нельзя рассказывать во время телеэфиров о неформальных коридорах, по которым люди выезжают из оккупированных Россией мест или говорить о направлении колонн наших военных.

"Нельзя говорить о логистических коридорах, по которым идет доставка из тылового обеспечения для наших военных тех или иных продуктов. И наконец - нельзя говорить в эфирах о логистических центрах на западе страны или где-либо, из которых идут гуманитарные грузы со всей страны. Не нужно проявлять свою осведомленность и собирать лайки. Это очень и очень опасно", - резюмировал Подоляк.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента обратился к украинским чиновникам. Он попросил не рассказывать о поставках оружия и контрнаступления украинских военных.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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