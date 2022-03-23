У Зеленського нагадали спікерам на телеефірах про правила інформаційної безпеки

"Ще раз про найважливіші правила інформаційної безпеки. На жаль, 28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: РФ воює вже не проти української армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що не можна розповідати під час телеефірів про неформальні коридори, якими люди виїжджають з окупованих Росією місць чи говорити про напрямок колон наших військових.

"Не можна говорити про логістичні коридори, якими йде доставка з тилового забезпечення для наших військових тих чи інших продуктів. І нарешті - не можна говорити в ефірах про логістичні центри на заході країни чи будь-де, з яких йдуть гуманітарні вантажі з усієї країни. Не потрібно проявляти свою обізнаність і збирати лайки. Це дуже і дуже небезпечно", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу президента звернувся до українських чиновників. Він попросив не розповідати про постачання зброї та контрнаступи українських військових.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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