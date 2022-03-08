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Зеленского наградили высшим государственным орденом Литвы

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Литва, Вторник 08 марта 2022 15:32
Зеленского наградили высшим государственным орденом Литвы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Литовская Республика наградила президента Украины Владимира Зеленского орденом Витовта Великого. Это высшая государственная награда Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в Twitter.

Науседа отметил, что Зеленский сейчас борется не только за суверенитет Украины, но и за свободу Европы и демократические ценности.

"Президент Владимир Зеленский является символом героизма украинского народа, который борется за суверенитет. Подписан указ о награждении президента Украины орденом Витовта Великого. Похвалите его лидерство в защите вместе с народом Украины нашей свободы и европейских демократических ценностей", - написал Гитанас Науседа.

Напомним, накануне Владимир Зеленский получил орден "Белого льва" от президента Чехии Милоша Земана.

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