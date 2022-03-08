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Зеленського нагородили найвищим державним орденом Литви

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Литва, Вівторок 08 березня 2022 15:32
Зеленського нагородили найвищим державним орденом Литви Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Литовська Республіка нагородила президента України Володимира Зеленського орденом Вітовта Великого. Це найвища державна відзнака Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter.

Науседа зазначив, що Зеленський зараз бореться не тільки за суверенітет України, але й за свободу Європи та демократичні цінності.

"Президент Володимир Зеленський є символом героїзму українського народу, який бореться за суверенітет. Підписано указ про нагородження президента України орденом Вітовта Великого. Похваліть його лідерство у захисті разом із народом України нашої свободи та європейських демократичних цінностей", - написав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський отримав орден "Білого лева" від президента Чехії Мілоша Земана.

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