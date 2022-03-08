Зеленського нагородили найвищим державним орденом Литви
Литовська Республіка нагородила президента України Володимира Зеленського орденом Вітовта Великого. Це найвища державна відзнака Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в Twitter.
Науседа зазначив, що Зеленський зараз бореться не тільки за суверенітет України, але й за свободу Європи та демократичні цінності.
"Президент Володимир Зеленський є символом героїзму українського народу, який бореться за суверенітет. Підписано указ про нагородження президента України орденом Вітовта Великого. Похваліть його лідерство у захисті разом із народом України нашої свободи та європейських демократичних цінностей", - написав Гітанас Науседа.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський отримав орден "Білого лева" від президента Чехії Мілоша Земана.
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