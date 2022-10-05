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У Зеленського нагадали про головну мрію Путіна, яка заважає переговорам із РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін мріє, щоб Європа опинилась під "російським чоботом", тому з Кремлем навряд чи можна домовитись, бо "нормальність" Росії - це лише ілюзія, якої ніяк не позбудуться західні партнери України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Західним політикам час остаточно позбутись ілюзії "нормальності Росії", з якою можна домовлятися. Послухайте промови Путіна. Вони просякнуті презирством до західного світу, традиційної системи міжнародних відносин і міжнародного права", - розповів він.

За словами Подоляка, справжня мрія президента Росії - це "Європа під "російським чоботом".

Як повідомлялося, 4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

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