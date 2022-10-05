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У Зеленского напомнили о главной мечте Путина, которая мешает переговорам с РФ

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин мечтает, чтобы Европа оказалась под "российским сапогом", поэтому с Кремлем вряд ли можно договориться, потому что "нормальность" России - это лишь иллюзия, от которой никак не избавятся западные партнеры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Западным политикам пора окончательно избавиться от иллюзии "нормальности России", с которой можно договариваться. Послушайте речи Путина. Они проникнуты презрением к западному миру, традиционной системе международных отношений и международного права", - рассказал он.

По словам Подоляка, настоящая мечта президента России - это "Европа под "российским сапогом".

Как сообщалось, 4 октября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договариться с уже будущим украинским гарантом.

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