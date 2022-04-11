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У Зеленского надеются, что Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Фото: заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что пока не наблюдается каких-либо сигналов о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС. Он выразил надежду, что Будапешту "хватит мудрости" не пойти на такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Европейской правде".

"Не было сигналов по сдерживанию (сближения Украины с ЕС - ред.), поэтому, соответственно, мы не ждем, что будет какой-то деконструктив", - сказал Жовква.

При этом он напомнил, что не так давно Венгрия блокировала диалог Украины с НАТО, по линии ЕС подобной блокировки не было, вопреки риторике, звучавшей от венгерских чиновников.

"Поэтому я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков и надеемся, что такого не будет", - отметил Жовква.

При этом он рассказал, что провел встречу с руководством венгерских организаций в Украине и те поддержали движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Однако он заявил, что украинские власти не удовлетворены позицией Венгрии по вопросам, которые касаются войны России.

"Риторика, которая звучала до выборов в Венгрии, была вообще неприемлемой. Так не говорят со страной-соседом, который тем более находится в состоянии войны и защищает не только себя, но и саму Венгрию и всю Европу. К сожалению, после выборов риторика существенным образом не изменилась", - резюмировал Жовква.

Напомним, в Польше раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбанаа заявили, что если отношение Орбана относительно войны России против Украины не изменится, дальнейшее сотрудничество их стран невозможно.

Добавим, ранее в Венгрии заявили, что не вводить эмбарго на российские нефть и газ.

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ЕвросоюзИгорь ЖовкваУкраинаВенгрия