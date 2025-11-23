Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве, - CBS Nеws

По словам нескольких американских и украинских чиновников, знакомых с переговорами, обсуждается возможность пригласить президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Nеws .

По словам чиновников, которых цитирует СМИ, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье.

Он может состояться на следующей неделе в рамках усилий Дональда Трампа по мирному плану, который должны одобрить ко Дню благодарения - 27 ноября.

Сам президент США назвал срок гибким и заявил журналистам в субботу, что план "не был его окончательным" предложением.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, на данный момент нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая активную дипломатию, а также нет запланированных переговоров с Россией или в России.