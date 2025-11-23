ua en ru
Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве, - CBS Nеws

США, Воскресенье 23 ноября 2025 23:35
Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве, - CBS Nеws Иллюстративное фото: визит Владимира Зеленского в США 17 октября 2024 года (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По словам нескольких американских и украинских чиновников, знакомых с переговорами, обсуждается возможность пригласить президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS Nеws.

По словам чиновников, которых цитирует СМИ, визит Зеленского зависит от результатов мирных переговоров в Женеве в воскресенье.

Он может состояться на следующей неделе в рамках усилий Дональда Трампа по мирному плану, который должны одобрить ко Дню благодарения - 27 ноября.

Сам президент США назвал срок гибким и заявил журналистам в субботу, что план "не был его окончательным" предложением.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, на данный момент нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая активную дипломатию, а также нет запланированных переговоров с Россией или в России.

Другим возможным результатом переговоров в Женеве называют то, что министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в Россию или встретиться с российскими чиновниками в другом месте. Однако, пока ничего не запланировано, пишет CBS News со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Встреча в Женеве

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры Украины, США и Европы на уровне советников по национальной безопасности. Цель - доработать мирный план Дональда Трампа с учетом украинских и европейских интересов.

Встреча происходит на фоне дедлайна до 27 ноября, который установила администрация США для Украины.

Пока неизвестно, какие позиции хочет изменить Киев. Европа подготовила по меньшей мере три контрпредложения.

Все подробности о встрече делегаций в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки мирный план США
