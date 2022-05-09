У Зеленского об идее передать Украине активы РФ: путь к восстановлению справедливости

Передача замороженных российских активов Украине была бы восстановлением справедливости за уничтоженные в ходе войны города. Поскольку Россия годами накапливала резервы, чтобы финансировать военные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Разрушена инфраструктура, уничтожены города - кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье в ЕС, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы ЦБ России в пользу Украины - путь к восстановлению справедливости", - отметил он.

Напомним, сегодня Боррель заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность изъятия российских валютных резервов и направить их на восстановление Украины после войны.

А глава Европейского совета Шарль Мишель обещал подготовить юридические механизмы, чтобы передача активов стала возможной.

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