Боррель предложил передать арестованные российские активы Украине
Европейский союз должен рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов. Деньги должны оплатить расходы на восстановление Украины после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля Financial Times.
ЕС и его западные союзники наложили арест на международные резервы российского центрального банка с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину.
Боррель сказал, что для ЕС было бы логичным сделать то, что США сделали с активами афганского центрального банка после того, как талибы захватили азиатскую страну.
"У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен объяснить мне, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских", - сказал Боррель.
Вашингтон заморозил афганские средства после военного захвата талибами и планирует использовать часть для помощи афганскому народу, в то время как остальная часть может быть удержана для возможного удовлетворения связанных с терроризмом судебных исков против исламистских боевиков.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что все, что разрушено, все, что люди потеряли после вторжения, Украина вернет за счет оккупанта и агрессора. По его словам, планируется большая работа по аресту и конфискации активов РФ.
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